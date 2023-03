Le autorità americane cercano acquirenti per le attività di Svb

Le autorità di regolamentazione statunitensi sono in cerca di un acquirente per varie società di Silicon Valley Bank Financial Group, che oltre alla banca commerciale comprende Svb Securities, Svb Capital e Svb Private. La Federal Deposit Insurance Corp. punta ora a trovare acquirenti per le varie attività del gruppo per poi restituire il più possibile i soldi dei clienti. È probabile, scrive Bloomberg, che le grandi banche vogliano almeno valutare l’acquisto delle attività della Svb, date le loro dimensioni gestibili e l’attraente clientela costituita dalle imprese tecnologiche e dai loro facoltosi fondatori.

La banca, piegata dall’errore di aver accumulato obbligazioni poco prima del rialzo dei tassi e dalla base di depositi molto concentrati, ha registrato tuttavia profitti ogni anno prima del suo rapido crollo. D’altra parte, la dichiarazione della FDIC di venerdì scorso non indicava una probabile vendita rapida dell’intera azienda.

Dividendo anticipato ai depositanti non assicurati

L’autorità di vigilanza ha dichiarato che punta a dare un dividendo anticipato ai depositanti non assicurati entro la prossima settimana e che i pagamenti futuri potrebbero avvenire in seguito alla vendita di di attività. Alla fine dell’anno la banca deteneva circa 212 miliardi di dollari in attivi, ma la cifra da allora si è certamente ridotta dato che la banca ha venduto delle obbligazioni in portafoglio per raccogliere liquidità e molti depositanti hanno ritirato i loro fondi. Al 31 dicembre Silicon Valley Bank aveva più di 8.500 dipendenti con uffici in tutto il mondo: non solo negli Stati Uniti e in Canada ma anche nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e in Asia.

Intanto, la banca di compensazione britannica The Bank of London sta prendendo in considerazione un’offerta di salvataggio per il braccio britannico della Silicon Valley Bank, ha riferito Sky News.

La banca britannica ha incaricato la banca d’investimento Perella Weinberg Partners di consigliarla in merito al suo interesse per la Silicon Valley Bank UK Limited (SVB UK), ha detto una fonte che ha familiarità con la questione. La Banca di Londra e SVB non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento di Reuters.

La Banca d’Inghilterra interviene

La notizia dell’interesse della banca britannica per l’offerta arriva un giorno dopo che la Banca d’Inghilterra ha dichiarato di voler richiedere un ordine del tribunale per sottoporre SVB UK a una procedura di insolvenza, dopo che le autorità di regolamentazione statunitensi hanno rilevato la società madre SVB Financial Group venerdì scorso.

Il crollo delle azioni di SVB, iniziato giovedì, si è riversato su altre banche statunitensi ed europee. Le banche Usa hanno perso oltre 100 miliardi di dollari di valore in borsa, mentre quelle europee hanno perso altri 50 miliardi di dollari di valore negli ultimi due giorni, secondo un calcolo di Reuters.