Villa Certosa e non solo, tutte le case di Berlusconi in vendita

Villa Certosa, la residenza in Sardegna tanto cara a Silvio Berlusconi, è in vendita. I figli dell’ex premier hanno deciso di cercare un acquirente per la prestigiosa dimora in Costa Smeralda, che ha ospitato, negli anni, diverse personalità, tra cui l’ex presidente americano George W Bush, l’ex primo ministro britannico Tony Blair e il presidente russo Vladimir Putin.

Secondo il Financial Times, che ha anticipato la notizia, il prezzo ipotizzato è di 500 milioni di euro. Tra i potenziali acquirenti figurano miliardari arabi e americani, così come gruppi alberghieri internazionali. La vendita sarà gestita in modo discreto e le visite dovrebbero iniziare questo mese. La villa era già stata messa sul mercato nel 2010 e nel 2015, sebbene Berlusconi avesse sempre ufficialmente smentito. Nel 2021 l’immobile era stato valutato 260 milioni di euro, ma ora la famiglia punterebbe ad incassare il doppio.

L’ex leader di Forza Italia aveva acquistato questa vasta proprietà di 110 ettari nella Costa Smeralda alla fine degli anni ’80, sottoponendola ad una completa ristrutturazione. Estesa su 4.500 metri quadrati, offre un accesso diretto al mare e dispone di diverse piscine, campi da tennis, giardini enormi, un anfiteatro, 126 stanze, 4 bungalow, una palestra, una serra, un teatro, una torre, nonché due edifici denominati “Ibuscus” e “Cactus”. La proprietà comprende anche un’autorimessa di 181 metri quadrati, un parco e un orto medicinale di 297 metri quadrati. Originariamente chiamata Villa Monastero, la dimora fu ribattezzata Villa Certosa dall’ex premier. La ristrutturazione e l’ampliamento furono affidati a Gianni Gamondi, architetto di fiducia del Cavaliere e progettista di numerose residenze nella Costa Smeralda.

Le altre case in vendita

Ma non è solo la dimora sarda ad essere stata messa in vendita dai figli. Anche il resto del patrimonio immobiliare, appartenuto al Cavaliere, tranne villa San Martino ad Arcore, è sul mercato, per un valore che supera gli 800 milioni euro. Tra queste ci sono Villa Gernetto, una struttura settecentesca vicino a Lesmo, in Brianza, originariamente destinata da Berlusconi a ospitare la sua Università del libero pensiero. E Villa Grande a Roma. Nel 2001, l’aveva acquisita dal regista Franco Zeffirelli, che vi ha vissuto in comodato gratuito fino alla morte nel 2019. Il valore di acquisto superava i 3 milioni di euro e Berlusconi vi si trasferì nel 2021 durante le sue permanenze nella capitale, sostituendola al suo storico alloggio a Palazzo Grazioli.

La lista del patrimonio immobiliare sul quale si stanno confrontando i figli è, comunque, molto lunga. Comprende, ad esempio, anche la scenografica Villa La Lampara sulla Costa Azzurra, due proprietà ad Antigua nei Caraibi, Villa Campari sul Lago Maggiore con 30 stanze e un porticciolo privato, e Villa Due Palme a Lampedusa, acquistata durante il periodo di controversie politiche legate agli sbarchi di migranti, Villa Tattilo a Porto Rotondo, Villa Sottocasa a Vimercate. A queste si aggiungono, infine, un centinaio di appartamenti nel milanese.