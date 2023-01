In Italia i licenziamenti di Facebook scendono da 23 a 12: buonuscita di oltre un anno

Facebook, i licenziamenti in Italia saranno 12

Si è chiuso l’accordo tra Facebook Italia e i sindacati per il licenziamento collettivo lanciato a novembre dopo l’annuncio di Mark Zuckerberg di un ridimensionamento del personale a livello globale. Dai 23 esuberi annunciati inizialmente, spiegano in un comunicato congiunto Filcams Cgil Milano, Fisascat Cisl Milano e Uiltucs Lombardia, nella sede milanese di quello che fu Facebook i licenziamenti saranno solo 12. Si tratta di una fetta di lavoratori di poco inferiore al 10% del personale assunto in Italia: rimarranno circa 110 persone.

L’unico criterio di scelta per i licenziamenti di Facebook in Italia sarà l’adesione all’uscita volontaria. In base a quanto risulta a Verità&Affari, i 12 esuberi sarebbero già stati individuati con una sorta di pre-adesione tra i lavoratori, che ha consentito di chiudere l’accordo. Formalmente la situazione verrà definita a fronte della stipula dell’accordo sindacale. “Si è riusciti a garantire una soluzione equa per tutti i dipendenti interessati”, commentano le tre sigle sindacali.

Buonuscita di almeno un anno di stipendio

Per i lavoratori che usciranno da Meta Italia è prevista una buonuscita. La base di partenza è quella di un anno di retribuzione. La cifra verrà poi integrata in base ai profili professionali e all’esperienza dei lavoratori coinvolti. Previste integrazioni in base anche al carico familiare di chi sceglierà la buonuscita, anche se si tratta principalmente di lavoratori giovani e senza grandi carichi familiari.

Nessuna novità, almeno per il momento, per quanto riguarda le situazioni di Alphabet (Google) e Microsoft. I due colossi americani hanno annunciato da pochi giorni licenziamenti massivi in tutte le sedi del mondo. Ma, almeno per il momento, a Verità&Affari non risultano avviate procedure nelle sedi milanesi dei due gruppi.