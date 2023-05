Ipo, Tip entra in Italian Design Brands: in Borsa entro giugno 2023

Ipo, la Tip di Giovanni Tamburi entra in Italian Design Brand

Tamburi Investment Partners (Tip), holding di partecipazioni quotata sullo Star di Piazza Affari e guidata da Giovanni Tamburi, ha raggiunto un accordo per acquisire il 51% di Investindesign, società che attualmente detiene la maggioranza del capitale di Italian Design Brands.

L’esecuzione dell’accordo è risolutivamente condizionata alla quotazione in Borsa delle azioni Idb entro il 30 giugno 2023. Italian Design Brands è la capogruppo operativa di un polo italiano dell’arredamento e del design attivo, grazie a diverse partecipazioni in aziende operanti in tali settori, nella produzione di articoli di alta gamma, con marchi tra cui Gervasoni, Meridiani, Davide Groppi, Flexalighting, AXOLight, Very Wood, Saba, Gamma Arredamenti, Dandy Home, Miton e Binova.

Il gruppo inoltre include due società, Cenacchi International e Modar, specializzate nel luxury contract con alcune prestigiose maison del fashion internazionale. I prodotti realizzati dalle società sono distribuiti e venduti da terzi tramite circa 4.500 punti vendita.

Per l’acquisto del 50,7% del capitale di Investindesign, Tip investe 72 milioni di euro, attribuendo ad Idb un equity value di 220 milioni.

Italian Design Brands si colloca a 10,88 euro per azione

Inoltre, Italian Design Brands annuncia il prezzo unitario a cui verranno offerte le proprie azioni ordinarie in Ipo a 10,88 euro e corrispondente a una capitalizzazione dopo gli aumenti di capitale di 293 milioni. Alla determinazione del prezzo di offerta, che attribuisce alla società un valore del capitale economico prima degli aumenti di capitale pari a 220 milioni, si è pervenuti considerando i risultati e le prospettive di sviluppo della società e del gruppo nell’esercizio in corso e in quelli successivi, tenuto conto: delle condizioni di mercato, delle risultanze dell’attività di investor education effettuata presso investitori istituzionali; e del valore del capitale economico della società concordato dalle parti nell’ambito dell’accordo di investimento con Tamburi Investment Partners.

Aumento di capitale da 70 milioni di euro

È previsto che l’offerta abbia a oggetto 6.433.823 Azioni della società di nuova emissione per un controvalore, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, di circa 70 milioni di euro rivenienti da un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione. È, inoltre, prevista l’emissione di 275.735 azioni ordinarie della società di nuova emissione nel contesto di un aumento di capitale riservato ad alcuni azionisti e imprenditori di talune società controllate dall’emittente che hanno assunto un impegno di acquisto al prezzo di offerta.

L’obiettivo è nuova crescita

È inoltre prevista la concessione da parte di azionisti della società ai Joint Global Coordinators dell’opzione greenshoe per massime 965.074 azioni, pari a circa 15% del numero massimo di azioni oggetto dell’offerta. In caso di integrale esecuzione dell’aumento di capitale di mercato e di esercizio integrale dell’opzione greenshoe, l’offerta avrà ad oggetto complessivamente n. 7.398.897 azioni della società, corrispondenti al 27,5% circa del capitale sociale a seguito degli aumenti di capitale. I proventi derivanti saranno utilizzati dalla società, tra l’altro, per supportare l’attuazione dei propri obiettivi strategici.

L’avvio dell’offerta resta soggetto all’ottenimento delle approvazioni richieste da parte di Borsa Italiana e Consob. Nell’ambito dell’offerta, Citigroup ed Equita agiranno in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner. Equita agisce inoltre in qualità di listing agent ai fini della quotazione.