RES, debutto positivo su Euronext Growth Milan (+8%)

(Teleborsa) – RES – Recupero Etico Sostenibile ha registrato un debutto positivo su Euronext Growth Milan, con le azioni sopra quota 4,3 euro (+8% rispetto al prezzo di collocamento). La società molisana si occupa dell’intero processo di gestione dei rifiuti con un approccio sostenibile: dalla selezione al trattamento e alla trasformazione, funzionali alla rigenerazione, al riciclo e al riutilizzo dei rifiuti come materie prime di produzione.

RES rappresenta la nona ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 197 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.



In fase di collocamento, ha raccolto 10,8 milioni di euro, per una capitalizzazione delle azioni quotate pari a circa 42,8 milioni di euro (sono presenti anche delle Price Adjustment Shares non quotate).

“La nostra azienda è lieta di annunciare un importante passo avanti nella sua storia imprenditoriale, che mira a garantire lo sviluppo sostenibile del nostro business, seguendo la lunga tradizione iniziata nel lontano 1989″, ha commentato l’ad Antonio Lucio Valerio.

“La scelta di quotarci rappresenta un passo fondamentale per consolidare e accelerare il nostro modello di business basato sulla circolarità, la tutela dell’ambiente e la cura del territorio molisano, e dimostra la nostra volontà di continuare ad essere un’azienda all’avanguardia e in costante evoluzione”, ha aggiunto.

