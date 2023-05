Vodafone-Hutchinson, prove tecniche d'intesa nella telefonia mobile

Da 4 a 3 gestori di tlc mobili

Questo potrebbe essere la sorte della Gran Bretagna se il tanto atteso accordo tra Vodafone e Hutchison che possiede il gestore Three andasse finalmente in porto. I rumors si susseguono fin dallo scorso anno ma, secondo il Financial Times la fusione delle attività di tlc delle due società nel Regno Unito sarebbe alle porte. Un accordo da 15 miliardi di sterline (circa 20 miliardi) che creerebbe il più grande operatore di telefonia mobile del paese, ora dominato da EE, ossia British Telecom e Virgin Media 02 di Liberty Global e Telefonica. L’accordo valuterebbe la nuova entità circa 9 miliardi di sterline, con circa 6 miliardi di sterline di debito. Il 51% della nuova società potrebbe restare nelle mani di Vodafone e del 49% di Hutchinson, il conglomerato di telecomunicazioni e porti di Hong Kong di proprietà del miliardario Li Ka-shing.

La fusione deve superare il vaglio dell’Antitrust

Entrambi i gruppi stanno cercando un’intesa con il governo e l’Autorità Antitrust britannica per cercare di portare a casa l’accordo che non sarà facile da realizzare anche se l’uscita della Gran Bretagna dalla Ue potrebbe facilitare l’intesa che non dovrebbe passare al vaglio delle autorità europee, come accadde alla fusione in Italia tra 3, ossia l’operatore controllato da Hutchinson e Wind che poi apri le porte all’arrivo di un quarto operatore, Iliad che con offerte molte aggressive portò lo scompiglio sul mercato della telefonia mobile.

In Italia ci sono 5 operatori mobili

Il risultato è che oggi in Italia ci sono 5 operatori mobili, ossia Tim, Vodafone, WindTre, Iliad e Fastweb che ha ottenuto una licenza. Troppi anche per Iliad come ha sottolineato l’ad della filiale italiana dell’operatore francese Benedetto Levi che ieri ha presentato la nuova offerta business che Iliad ha lanciato sul mercato. Non è un mistero infatti che da tempo ci sono trattative tra Iliad e Vodafone per un consolidamento in Italia.

Iliad, offerta business con call center “umano”

Nell’attesa Iliad, che ha 9,5 milioni di utenti nel mobile e circa 100 mila nel fisso ha lanciato una offerta business per le partite Iva che promette trasparenza e un call center tutto “umano” che prevede nuove assunzioni. Insomma niente odiosi chatbot, che effettivamente poco capiscono e fanno perdere molto tempo, compreso il Tobi di Vodafone. Il tutto per 11,99 euro più iva. L’offerta prevede 220 giga di traffico con appendici anche in nazioni extra europee (5giga) e una campagna pubblicitaria ad hoc su media e tv.