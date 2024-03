Sicily by Car continua a crescere in Europa e apre in Portogallo

Dopo l’Albania, Malta, Francia, Austria, Polonia e Montenegro, Sicily by Car, l’operatore italiano dell’autonoleggio, quotato in Borsa a Milano, mette giù un altro mattoncino della sua crescita in Europa, aprendo una filiale in Portogallo. La società ha recentemente costituito la “Sicily by Car Portugal LDA”, con sede a Lisbona, primo passo che la porterà ad essere pienamente operativa a partire nella nazione dal mese di maggio per cogliere le opportunità della stagione estiva.

Il presidio di Lisbona è solo l’inizio di un percorso, che porterà il gruppo ad espandersi nelle principali città portoghesi, replicando il modello italiano, con una presenza capillare negli aeroporti nazionali e internazionali e nelle città a maggiore vocazione turistica. Sicily by Car Portugal è stata costituita con un capitale di un milione, di cui la società italiana è titolare del 90%, mentre il 10% è di Fluttering Village, Unipessoal, che fa capo a João Ferreira da Silva Alves, già account senior manager di Industria Automovel, concessionaria Mercedes-Benz.

“Siamo lieti di annunciare il nostro ingresso greenfield nel mercato dell’autonoleggio portoghese, prima azione concreta del progetto di espansione internazionale annunciato in fase di quotazione che rappresenta il nostro principale driver di crescita – dice Tommaso Dragotto, presidente di Sicily by Car -. Fluttering Village vanta una solida rete di relazioni e darà un importante contribuito alla diffusione del nostro brand nel paese. Per queste ragioni siamo molto soddisfatti del loro coinvolgimento nel progetto e della condivisione degli obiettivi di sviluppo”.

L’apertura della filiale portoghese rappresenta, quindi, un ulteriore passo avanti nel percorso di espansione internazionale perseguito in questi ultimi anni, che ha portato il gruppo ad essere presente in l’Albania con la controllata “SBC Albania Sh.p.k.”, a Malta in franchising e in Francia, Austria, Polonia e Montenegro tramite partnership commerciali. L’obiettivo è proseguire con la crescita del network paneuropeo a marchio SbC Europe, attraverso partnership commerciali, acquisizioni di società estere operanti o ingresso da zero nel mercato dei Paesi ad alta potenzialità attraverso apertura di stazioni proprietarie. Nel mirino di Sicily by Car c’è la Penisola Iberica, il Nord Europa e i Balcani. “Queste le prime tappe per proseguire nell’arco di un quinquennio su vasta scala in tutta Europa”, conferma Dragotto.