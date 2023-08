Sicily by Car quotata su EGM. Dragotto: nuova era aziendale

(Teleborsa) – Sicily by Car è da oggi quotata su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L’azienda siciliana, nata nel 1963 da un’idea di Tommaso Dragotto, sbarca a Piazza Affari tramite l’operazione di business combination con la SPAC Industrial Stars of Italy 4, quotata su Euronext Growth Milan dal luglio 2021 e promossa da Giovanni Cavallini, Attilio Arietti, Davide Milano ed Enrico Arietti.

La società è tra i principali operatori in Italia nel settore dell’autonoleggio a breve termine italiano. Dispone di una flotta di circa 13.000 veicoli e vanta una rete in Italia di oltre 55 uffici di noleggio, con presidio negli aeroporti e presenza capillare nelle città a maggiore vocazione turistica. Il gruppo ha inoltre avviato un programma di espansione internazionale con il brand SbC Europe.

Sicily by Car rappresenta la diciassettesima ammissione da inizio anno su Euronext Growth Milan e porta a 196 il numero delle società attualmente quotate sul segmento. Si tratta della trentottesima ammissione del 2023 del gruppo Euronext.

Sessanta anni dalla fondazione

“Nel 60° anniversario della fondazione, la quotazione in Borsa Italiana segna l’ingresso in una nuova era aziendale dove innovazione e internazionalizzazione diventano i perni del nostro sviluppo sui quali investire con determinazione e costanza. Sicily by Car compie un passo epocale e si apre a nuovi orizzonti, rinsaldando la propria solidità grazie a nuove risorse finanziarie e ad una organizzazione sempre più capillare e strutturata”, ha commentato Tommaso Dragotto, fondatore, presidente e amministratore delegato di Sicily by Car.

“Abbiamo scelto il mercato azionario per permettere a un’ampia platea di investitori italiani ed esteri di sostenere e condividere l’ambizioso obiettivo di espansione a livello nazionale e internazionale in un settore caratterizzato da elevato potenziale di crescita – ha aggiunto – Abbiamo preso un impegno verso tutti coloro che ci hanno dato fiducia e vogliamo mantenerlo portando avanti un percorso orientato alla creazione di valore, supportata dall’adozione di una dividend policy, e alla sostenibilità, elemento che da anni ci contraddistingue”.