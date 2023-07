Trimestrali, Google e Microsoft in ascesa. Focus AI

Microsoft e Alphabet valutano i costi dell’Ai

Microsoft e Alphabet, la società’ madre di Google, hanno dimostrato una forte resilienza nelle loro attivita’ principali nel secondo trimestre e si sono ripromesse di valutare con attenzione i costi dell’intelligenza artificiale, dopo le polemiche per i tagli ai posti di lavoro che potrebbero comportare. La ripresa delle entrate di pubblicita’ online di Alphabet, insieme a una solida performance del cloud di Microsoft, in una fase in cui molti clienti cercano di di ottimizzare la spesa a causa dell’incertezza economica, spingono le entrate delle due societa’ sopra le attese.

In crescita anche i margini di profitto

Così nell’after hour il sentiment positivo ha mandato i titoli di Alphabet in rialzo del 6%, mentre quelli di Microsoft, che era gia’ salita molto quest’anno, hanno perso quasi il 4% per le prese di profitto. Alphabet ha registrato un fatturato di 74,6 miliardi di dollari nel II trimestre e un utile di 18,4 miliardi di dollari, entrambi sopra le attese. Il business del cloud ha realizzato un profitto per il secondo trimestre consecutivo, con un utile operativo vicino ai 400 milioni di dollari. “C’e’ stato uno slancio entusiasmante in tutti i nostri prodotti e nell’azienda, che ha guidato i forti risultati di questo trimestre”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Alphabet Sundar Pichai.

Microsoft ha chiuso il trimestre con risultati migliori del previsto

Si registra tuttavia un leggero rallentamento nelle vendite del cloud, il suo business di punta. Il fatturato è salito a 56,2 miliardi di dollari nel trimestre conclusosi a giugno, rispetto alle stime degli analisti di 55,5 miliardi di dollari. L’utile netto è stato di 2,69 dollari per azione, rispetto alle stime di 2,55 dollari per azione. Sui conti dell’AI entrambe le società si sono fermate prima di fornire cifre sicure sull’abbuffata di spese in conto capitale in arrivo o di prevedere quanto potrebbe essere forte l’aumento delle entrate. I recenti tagli di organico hanno portato il margine di profitto operativo di Alphabet al 35%, ovvero 2 punti in piu’ del previsto, dal 30% dei 3 mesi precedenti. Anche Microsoft ha visto crescere i suoi margini, grazie all’ammortamento dei costi, superiore alle attese, delle apparecchiature del data center.