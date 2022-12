Welfare, dal gruppo Florence bonus energia da 500 euro ai dipendenti

Dal gruppo Florence bonus energia

Il gruppo Florence, primo polo produttivo integrato in Italia al servizio del luxury fashion internazionale, ha deciso di riconoscere a tutti i dipendenti un bonus energia contro il carovita pari a 500 euro netti, che saranno erogati sotto forma di buoni spesa a dicembre. L’iniziativa welfare si rivolge alle 2.200 persone del gruppo che in poco più di due anni ha aggregato 21 eccellenze manifatturiere italiane. “Una crescita che è stata possibile proprio grazie all’investimento continuo nella ricerca delle migliori competenze dell’artigianalità made in Italy a servizio dei più prestigiosi brand del lusso internazionale”, si legge in una nota del gruppo.

Fronteggiare i rincari delle bollette con il welfare

Nel 2022 sono entrate nel gruppo 70 risorse, alle quali si uniranno altre 200 figure professionali (anche a livello manageriale) nel 2023, con l’obiettivo di arrivare entro la fine del prossimo anno a oltre 30 aziende aggregate. “Pensiamo che questo bonus possa aiutare le nostre persone a fronteggiare i rincari dell’energia che purtroppo andranno a farsi sentire in modo pesante sulle utenze di luce e gas e rappresenta una delle tante iniziative di welfare che porteremo avanti per i nostri dipendenti che stanno aumentando velocemente insieme alla crescita del gruppo”, ha detto Attila Kiss, amministratore delegato di gruppo Florence.