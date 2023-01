Case di lusso, super-yacht e jet privati trasferiti da Abramovich ai figli poco prima della guerra

Prima della guerra il passaggio di proprietà dei beni di Abramovich

Con il Chelsea “il trucchetto” sarebbe stato più difficile. Ma secondo quanto rivelato da Guardian, che ha potuto leggere alcuni documenti in esclusiva, poco prima dell’inizio della guerra in Ucraina il magnate russo Roman Abramovich avrebbe trasferito la proprietà di alcuni trust contenenti beni per miliardi dollari ai figli. All’interno dei veicoli giuridici creati ad hoc ci sarebbero proprietà immobiliari di lusso, una flotta di super-yacht, elicotteri e jet privati. I figli dell’ex numero uno della squadra di calcio londinese hanno cittadinanza russa, israeliana e portoghese e quindi non sono stati soggetti a sanzioni.

La data? Secondo le rivelazioni del un quotidiano britannico l’operazione sarebbe stata messa in atto a inizio febbraio del 2022, quando la comunità internazionale già minacciava di congelare i beni degli oligarchi se i russi avessero portato avanti il proposito di invadere l’Ucraina. Da ricordare che Abramovich non è stato colpito da sanzioni Usa, dopo che l’Ucraina chiese alla Casa Bianca di risparmiarlo in quanto mediatore di pace ufficioso nei colloqui con Mosca.