Piazza Affari brillante dopo i conti delle banche. Sale Tod's Scende Saras

Inizio brillante per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un +1% %, Continua il buon momento dei finanziari e dei bancari in particolare dopo la diffusione dei conti archiviati con il pieno di utili: Banco Bpm +2,08%, Bper +0,57%, Mps +2,02%, Intesa +0,99% e Unicredit a +0,52%.Fanno meglio Parigi (+0,52%) e Madrid (+0,43%).

Teine banco l’ondata delle trimestrali che questa volta vedranno protagonista l’industria. Il focus del mercato restano i tassi. Attesa per le parole del governatore della banca centrale spagnola e membro del consiglio direttivo della Bce, Pablo Hernandez de Cos, e il capo economista della Banca Centrale Europea, Philip Lane.

Doppia Opa

Oltreceano attende il dato sull’inflazione americana. A Milano sotto i riflettori Tod’S dopo il lancio dell’Opa da parte della famiglia Della Valle e del fondo L.Catterton finalizzato al delisting. Attenzione anche a Saras dopo che i Moratti ha siglato un accordo per la vendita del 35% al gruppo olandese Vitol. Tod’s guadagna il 17,4% a 42,7 euro, sotto il prezzo dell’Opa fissato a 43 euro per azione. L’offerta lanciata da Crown Bidco, società interamente controllata da un fondo privato gestito da una società affiliata di L Catterton Management Limited, riguarda il 36% del capitale di Tod’s ad un prezzo di 43 euro per azione, con un premio del 17,59% che fissa il valore dell’operazione a 512 milioni di euro. Della Valle aderira’ con una quota delle proprie azioni (il 10,45% del capitale di Tod’s) e non conferira’ le restanti, “mantenendo quindi il controllo esclusivo della societa'”, Delphine (controllata di Lvmh) manterra’ la partecipazione attuale e con Della Valle e L Catterton “agiscono di concerto” nell’ambito dell’offerta, per “alcuni impegni che assumeranno come azionisti di Tod’s, anche in relazione alla fusione finalizzata al delisting di Tod’s”. E’ quanto si legge in una nota del fondo L Carreton che sottolinea di non essere controllato da Lvmh, “che e’ titolare solo di una percentuale di minoranza degli investimenti in L Catterton”, il quale “opera in modo completamente indipendente da Lvmh”. L Catterton “ha la discrezione esclusiva sulle decisioni di investimento e di gestione del portafoglio”, conclude la nota. Saras scende del 6,5%.

VALUTE

Sul valutario il cambio euro/dollaro si attesta a 1,0793 (1,0784 di venerdi’), l’euro/yen a 161,013 mentre il dollaro/yen a 149,178. In leggero calo il petrolio con il future marzo del Wti a 76,56 dollari al barile (-0,36%) mentre il Brent aprile e’ scambiato a 81,88 dollari (-0,38%).

ENERGIA

In calo il gas naturale sulla piattaforma Ttf di Amsterdam a 26,12 euro al megawattora (-3,65%).