Piazza Affari cauta in attesa della Bce Corrono Eni e Saipem

Avvio contrastato per le borse europee nel giorno della Bce che potrebbe fornire delle indicazioni in materia di politica monetaria. Il Ftse Mib viaggia piatta come Francoforte mentre sono in territorio positivo Parigi e Londra.

Titoli

Viaggia in buon rialzo Saipem (+2,6%) che si posiziona in testa al listino grazie ad una serie di giudizi positivi degli analisti. Bene anche Eni (+1%) e Tenaris (+0,8%). Vendite su Iveco che cede il 3,4%; in rosso anche Stellantis che perde lo 0,67%. A borse ancora chiuse Exor, la holding che controlla, tra gli altri Stellantis, Iveco e la Juventus, ha reso noto di aver chiuso il 2023 con un utile consolidato di 4,194 miliardi di euro, in calo di 33 milioni rispetto ai 4,277 miliardi del 2022.

Bce

La maggior parte degli economisti si aspetta che il governatore della Bce, Christine Lagarde, prepari il campo per una mossa espansiva nella successiva riunione dell’Eurotower del 6 giugno. Oltreoceano da segnalare ieri la chiusura in territorio negativo di Wall Street (S&P -0,95%) trascinata proprio dai dati dell’inflazione al rialzo e dalla contestuale sensazione di un allontanamento del taglio dei tassi.

Asia e Pacifico

Situazione analoga per l’Asia, con il Nikkei che ha lasciato sul terreno lo 0,35%. Da segnalare il dato dell’inflazione cinese che ha accusato un rallentamento a marzo, scivolando a +0,1% (-1% su base congiunturale) dal +0,7% del mese precedente e a fronte del +0,4% atteso dagli analisti.

VALUTARIO

Sul fronte valutario, prosegue il calo del cambio euro/dollaro che si attesta a 1,0736 (1,0743 della vigilia), l’euro/yen a 164,345 (164,22 di ieri).

Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni senza grandi movimenti: il differenziale ha aperto sui mercati telematici a 137 punti base, contro i 136 della chiusura di ieri. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,82%.

ENERGIA

In leggero rialzo il petrolio con il Brent giugno che sale dello 0,04% a 90,51 dollari al barile e il Wti a 85,51 dollari (+0,08%). Prezzo del gas in aumento sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l’Europa: il future sul metano con consegna a maggio ha aperto in crescita del 2% a 27,7 euro al Megawattora.