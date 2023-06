Le Borse avanzano a luci spente. Piazza Affari al top in Europa

Le banche scommettono sul rialzo dei tassi

Borse senza direzione. Wall Street è in rialzo dopo un’apertura piatta. I listini europei avanzano in ordine sparso. Londra è negativa per lo 0,32%, Parigi a +0,27% e Francoforte a +0,20% Maglia rosa di giornata nel Vecchio Continente è stata Piazza Affari. Il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,81%. L’ingresso dell’Eurozona in recessione tecnica e le richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti, ai massimi dall’ottobre 2021, hanno alimentato nuovamente i timori sull’economia globale.

La sorpresa della Banca del Canada

Ieri, in ogni caso, il rialzo a sorpresa dei tassi di interesse canadesi ha ribadito ancora una volta che la stretta di politica monetaria non è finita, anche se per quanto riguarda la Fed il mercato si attende una pausa in occasione del vertice di martedì e mercoledì. al traino del settore bancario, che si prepara da parte sua a un nuovo aumento dei tassi Bce giovedì prossimo. Mediobanca è salita del 2,3%, confermando nuovamente il trend positivo seguito alla presentazione del nuovo piano, che l’ha portata a segnare un rialzo più che doppio rispetto ai competitor nazionali (+4,9% dal 23 maggio al 7 giugno contro +2,2%). Bene anche UniCredit (+0,95%) e Intesa Sanpaolo (+0,91%), mentre al di fuori del comparto Stellantis è salita dell’1,44% approfittando dell’avvio del buyback da 500 milioni. Sotto i riflettori Tim (+0,36%) alla vigilia della deadline per la presentazione delle nuove offerte migliorate sulla rete, mentre hanno perso terreno Amplifon (-0,71%) e Nexi (-0,59%).

In calo il prezzo del petrolio

Sul mercato valutario, euro in rialzo a 1,0781 dollari (1,0705 ieri in chiusura) e 149,83 yen (149,71). In calo il prezzo del petrolio: il future luglio per il Wti perde lo 0,83% a 71,93 dollari al barile e il contratto agosto sul Brent scivola dello 0,74% a 76,38 dollari. In progresso del 3,7% a 27,3 euro al megawattora il gas naturale ad Amsterdam.