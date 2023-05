Borsa Milano azioni da comprare oggi 31 maggio secondo gli analisti

Le borse dell’Europa dovrebbero aprire in ribasso. Future dell’indice EuroStoxx50 -0,2%. Ieri il Ftse MiB di Milano di Milano ha chiuso in lieve ribasso, -0,2%. Oggi usciranno i prezzi al consumo della Germania, della Francia e dell’Italia e domani quelli, piu’ attesi dell’Eurozona. La previsione e’ che l’inflazione generale deceleri (a 6,3% dal 7% precedente), per effetto del ridimensionamento dei prezzi energetici e alimentari. Il dato da monitorare con piu’ attenzione sara’ quello ‘core’, atteso in marginale rallentamento (5,5% da 5,6%). Solo un’inflazione ‘core’ ben al di sotto delle attese potrebbe portare il mercato a ridurre le aspettative sui rialzi dei tassi da parte della Bce (al momento 2 da 25 punti base l’uno, entro settembre). Al contrario, un’inattesa accelerazione potrebbe portare il mercato a prezzare nuovamente, come gia’ successo all’inizio di marzo, un rialzo del tasso sui depositi al 4% (75 punti base di rialzo complessivi).