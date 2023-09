Opportunità di trading in Borsa: analisi tecnica dell'azione Itway

La settimana si è aperta con andamenti discontinui sui vari titoli. Tra quelli positivi, spicca la chiusura a +4.57% di ITWAY, che dopo aver toccato al rialzo i 2.2350euro ha chiuso a 2.1750Euro. ITWAY sta salendo da quota 1.18euro di metà giugno – come evidenzia il grafico – ed il superamento della resistenza di breve (trendline rossa obliqua) avvenuto venerdi ha attivato nuove posizioni in acquisto. Il prezzo è indirizzato al raggiungimento di 2.50/2.60Euro; ripiegamenti a 1.82/1.75Euro rientrano nella norma. Il movimento successivo si giocherà sulla tenuta o meno della trendline di resistenza pluriannuale transitante attualmente sui 3.00Euro, cartina di tornasole tra la prosecuzione del rialzo verso area 3.50Euro ed il ritorno in area 1.40Euro (base del triangolo). Supporto settimanale di breve a 1.60Euro, di maggior valenza a 1.10Euro.