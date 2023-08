Opportunità di trading in Borsa: analisi dell'indice Ftse All Share Italian Bank

Ieri a Piazza Affari sessione in profondo rosso per i titoli bancari con ribassi generalizzati tra il -.5.8% ed il -9.9% dopo che l’Italia ha approvato una tassa straordinaria una tantum del 40% per il 2023 sull’aumento dei profitti registrato grazie al rialzo dei tassi di interesse globali. Il costo di prestiti, mutui, linee di credito è infatti aumentato vertiginosamente mentre gli istituti di credito non hanno riconosciuto parallelamente un maggior interesse creditore sui depositi. Gli analisti di Citigroup hanno calcolato che la tassa potrebbe cancellare quasi un quinto dell’utile netto delle banche italiane nel 2023, mentre le stime di Bank of America hanno mostrato che la misura potrebbe generare fino a 3 miliardi di euro per il governo. La mossa italiana segue quanto già attuato da altri Paesi europei come Spagna, Ungheria e Repubblica Ceca che hanno imposto tasse straordinarie al settore.