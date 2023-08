Stop di Giorgetti alla supertassa. Le banche sono in gran ripresa

Il panico è terminato, l’indice guida di Piazza Affari sale dell’1,8% sostenuto dal rimbalzo delle banche. Il settore in un’ora di scambi ha recuperato circa 3 miliardi di capitalizzazione con Finecobank che guadagna il 5%, Mps il 3,6%, Unicredit il 3,05%, Bper il 2,7%, Banco Bpm il 2,8%, Mediolanum il 2,75% e Intesa Sanpaolo il 2,4 per cento. In una nota diffusa in serata, il ministro dell’Economia Giorgetti ha precisato che la tassa avrà un tetto massimo che non potrà superare lo 0,1% del totale dell’attivo delle banche interessate dalla misura.

ACEA

L’AD di Suez Italy, Massimiliano Bianco, dice in un’intervista a Il Corriere della Sera che “la partnership con Acea è chiave e se ci saranno occasioni e reciproca convenienza, sarà rafforzata, anche nel trattamento dei rifiuti”.

IREN

Secondo La Stampa, oggi ci sarà la scelta del nuovo amministratore delegato della utility da parte dei sindaci dei principali tre comuni azionisti, Genova, Torino e Reggio Emilia, e si va verso l’attuale numero uno dell’Autorità portuale di Genova, Paolo Emilio Signorini.

REVO

ha archiviato il primo semestre con risultati in forte crescita, oltre le previsioni del piano industriale. L’utile netto consolidato è salito a 6,2 milioni (8,1 milioni adjusted) da 0,8 milioni dello stesso periodo del 2022 (2,6 milioni adjusted). I premi lordi contabilizzati sono cresciuti del 78,6% a 100,4 milioni.

STELLANTIS

Citi taglia il giudizio a Neutral, target price 18 euro. Il presidente di United Auto Workers, Shawn Fain, ha gettato nel cestino le proposte contrattuali da parte della casa automobilistica franco-italiana, citando numerose concessioni che la casa madre Chrysler sta cercando di ottenere nelle trattive sindacali.Il Sole 24-Ore, citanto fonti industriali, dice che il governo sarebbe in contatto con Tesla per un eventuale investimento in Italia. Secondo il quotidiano, i contatti sono ancora in fase preliminare.

TIM

Il Tesoro e il fondo statunitense KKR stanno negoziando un memorandum d’intesa (MoU) che fisserebbe i termini di un’offerta sostenuta dallo stato per la rete fissa di TIM, secondo due fonti a conoscenza del dossier. L’accordo preliminare potrebbe essere firmato già questa settimana, ha detto una delle fonti, aggiungendo che le discussioni sono ancora in corso. Il Tesoro potrebbe unirsi all’offerta preliminare da 23 miliardi di euro di KKR per la rete di TIM e assicurare la partecipazione del governo nell’impresa che possiederà la rete, insieme ad altri potenziali investitori sostenuti dallo stato, hanno detto le fonti.