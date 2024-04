Opportunità di trading di Borsa Analisi tecnica dell'azione Eni

ENI ha chiuso a 14.65Euro (+0.54%) la settimana corta prepasquale che in cinque sessioni ha registrato una oscillazione contenuta in pochi centesimi, tra 14.37 e 14.7240Euro. Si sottolinea come la quotazione di ENI stia scendendo dai 15.83euro di fine ottobre/2023, in controtendenza rispetto all’andamento degli indici azionari principali che invece stanno salendo ampiamente proprio da allora. Il 2024 si è aperto a 15.41Euro ed ha registrato sinora minimi a 13.996Euro, toccati il 19 febbraio. Sostanzialmente nello stesso periodo il petrolio light crude WTI ha toccato i 95dollari (a fine settembre2023) per poi scendere velocemente a 67.50dollari a metà dicembre, risalendo sino agli 82/83dollari attuali, confermando come ENI continui a rimanere sostanzialmente decorrelato dall’andamento dell’oro nero.