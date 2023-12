Opportunità di trading in Borsa analisi tecnica dell'azione Fincantieri

FINCANTIERI (FCT) ha chiuso la settimana scorsa a 0.5410euro, praticamente sui livelli di apertura del 2023 (0.5350Euro), un anno al rialzo sia per l’indice FTSEMIB che per gran parte dei segmenti. Ma per FINCANTIERI, uno dei più grandi gruppi cantieristici al mondo e che annovera tra i suoi clienti non solo la Marina Militare Italiana e quella Americana ma anche i maggiori operatori crocieristici mondiali, il 2023 in Borsa risulta incolore e da “pari e patta” quando mancano solo 8 sessioni operative a fine anno.