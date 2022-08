Matteo Renzi, la storia Instagram che ha convinto Carlo Calenda

L’accordo tra Renzi e Calenda

È stato un breve video, di meno di 10 secondi, postato da Matteo Renzi sul suo profilo Instagram a convincere definitivamente Carlo Calenda a fare l’accordo con il leader di Italia Viva. Poco prima di incontrarsi con l’ambizioso leader di Azione, Renzi infatti ha trasmesso le sue immagini da giocatore di calcio in una partitella dove vestiva la maglia numero 10 e sfoderava un assist da applausi all’attaccante della sua squadra mandandolo in goal. Sotto il video la scritta: “anche in politica servono gli assist”, e un faccino sorridente. A Calenda così è stato detto: “il bomber lo fai tu, io mi accontento di farti il passaggio decisivo”. Passo indietro di Renzi e accordo fatto…