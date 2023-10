Il petrolio ora si ferma I tassi sono in discesa Le Borse salgono

Passata la reazione emotiva iniziale, i mercati hanno stabilito che l’attacco di Hamas a Israele porterà a un conflitto armato circoscritto e incapace di incidere in modo duraturo e importante sui prezzi del petrolio. Il greggio ha chiuso in rialzo di oltre il 4%, ma stamattina arretra e contribuisce a raffreddare anche le aspettative su inflazione e tassi. Nel corso delle ultime ore sono anche arrivate indicazioni molto precise dalla Federal Reserve sull’impatto restrittivo dei tassi di mercato su livelli mai visti negli ultimi quindici anni. Piazza Affari guadagna l’1,4%. Stessa variazione per Francoforte e Parigi. Bene le banche dopo l’audizione di Banca d’Italia che esclude grandi problemi per il sistema italiao

TASSI