Forti turbolenze in arrivo. Il Toro lascia Piazza Affari

Il greggio tipo Brent è in lieve rialzo a quasi 91 dollari il barile, all’incirca sui massimi dall’autunno del 2023.

In Medio Oriente, Israele è in stato di massima allerta per il timore di rappresaglie iraniane dopo l’uccisione del comandante dei pasdaran Mohamad Reza Zahedi in un raid a Damasco. Ieri pomeriggio il presidente Usa Joe Biden ha strigliato Benyamin Netanyahu in una lunga e “tesa” telefonata nella quale ha intimato al premier israeliano di cambiare immediatamente e radicalmente registro nella guerra a Gaza. L’uccisione da parte dell’esercito israeliano di 7 volontari della World Central Kitchen nei giorni scorsi è stata la goccia che ha fatto traboccare la pazienza del leader americano, che per 45 minuti ha incalzato il suo interlocutore chiarendogli “la necessità che Israele annunci e attui una serie di passi specifici, concreti e misurabili per affrontare i danni ai civili e la sicurezza degli operatori umanitari” nella Striscia. Stanotte il gabinetto di sicurezza israeliano ha approvato la riapertura del valico di Erez tra Israele e il nord della Striscia di Gaza per la prima volta dagli attacchi di Hamas del 7 ottobre scorso. Lo ha detto un funzionario israeliano alla Cnn, aggiungendo che la riapertura serve a consentire più aiuti umanitari a Gaza. Il governo di Tel Aviv ha inoltre approvato l’utilizzo del porto israeliano di Ashdod per contribuire a trasferire maggiori aiuti all’enclave.