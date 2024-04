Piazza Affari crolla sotto il peso di Wall Street e Medio Oriente

Piazza Affari apre in forte calo dopo una seduta in netto ribasso per la maggior parte dei mercati azionari asiatici, in scia al rosso di Wall Street. L’indice Ftse Mib fa segnare un -1,38% a 33.485 punti. A pesare sono le persistenti preoccupazioni per le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e la prospettiva di tassi di interesse statunitensi alti a lungo. Giù anche i mercati cinesi, nonostante i dati sul prodotto interno lordo al 5,3% hanno mostrato che la grande economia asiatica è cresciuta più del previsto nel primo trimestre dell’anno.

In picchiata Stellantis (-2,34%), Unicredit (-2%), Interpump (-1,99%) e Saipem (-1,96%), Solo Terna è in territorio positivo con una crescita dello 0,38%)