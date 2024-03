Piazza Affari record Frenano le banche Mps in altalena

Le Borse europee hanno chiuso in rialzo, sui massimi di giornata, una seduta abbastanza volatile, vissuta tra dati macro poco convincenti (segno meno per gli indici della fiducia delle imprese e dei consumatori dell’Eurozona) e la convinzione che le banche centrali vadano verso i primi tagli dei tassi a inizio estate. Una conferma in questo senso sembra arrivare dalla Riskbank svedese, che ha lasciato il costo del denaro invariato ma ha preannunciato una riduzione a breve. Anche Piero Cipollone, membro del consiglio esecutivo dell’Eurotower, ha lasciato intendere che si sta avvicinando il momento in cui ci sarà fiducia sufficiente per agire sui tassi.

Così Milano ha finito a +0,21%, Parigi +0,25%, Francoforte +0,49%, Londra +0,01%, Madrid +1% e Amsterdam +0,08%. Per quanto riguarda i titoli, a Piazza Affari le migliori sono state A2a (+2,3%) e St (+1,49%), mentre si è conclusa in territorio negativo l’altalena di Mps (-4% in avvio, +1% il massimo di seduta e -1,34% il finale), dopo il collocamento di una quota da parte del Mef. In coda Saipem (-2,4%) e Bper (-2,34%), possibile protagonista del risiko bancario. I riflettori hanno continuato a essere puntati su Tim (-1,41%), dopo le indiscrezioni su possibili piani alternativi alla vendita della rete a Kkr. Infine, non ha avuto fortuna il rally iniziale di Nexi (+1% in avvio, -1,34% al termine degli scambi), sulle indiscrezioni per un accordo sul settore pagamenti con UniCredit.

Sul fronte dei cambi, euro a 1,082 dollari (sui valori di ieri in chiusura) e cross euro/yen a 163,69 (da 164,4). In leggero rialzo il gas ad Amsterdam a 27,69 euro al MWh (+2,05%), mentre cala il Wti di maggio a 81,3 dollari (-0,39%). Il Bitcoin è in calo (-0,96%) e torna al di sotto della soglia dei 70.000 dollari.