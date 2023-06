Piazza Affari in rialzo Ignorate le parole di Lagarde e Powell

Rallenta il Toro di Wall Street

Chiusura positiva per le Borse europee, che hanno snobbato sia l’andamento debole di Wall Street, sia le parole da falco pronunciate dalla numero uno della Bce, Christine Lagarde, e anche dal presidente della Federal Reserve, Jerome Powell. I banchieri, riuniti a Sintra in Portogallo, hanno entrambi detto che la strada per combattere l’inflazione è ancora lunga da percorrere e così hanno preannunciato nuovi rialzi dei tassi di interesse. I mercati, però, hanno già metabolizzato tale scenario. Così Milano ha chiuso in progresso dello 0,86%, con lo spread a 165,7 punti (da 163 punti della vigilia) e il rendimento dei Btp a dieci anni al 3,97% (dal 3,99%).

Tim balla sulla rete

A Piazza Affari si sono messe in evidenza le Prysmian (+3,11%), spinte dalle indicazioni positive di Massimo Battaini, attuale chief operating officer, indicato futuro amministratore delegato della società. Sono state ben comprate anche le Tim (+3,5%), sulle scommesse di novità in arrivo sul dossier della rete. Stmicroelectronis (+2,89%) ha beneficiato di un report positivo di Barclays, con gli analisti che si aspettano una trimestrale «forte». Hanno invece sbandato le Iveco (-0,5%), sulla notizia dell’addio a sorpresa del direttore finanziario, Francesco Tanzi.