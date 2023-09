Piazza Affari, nuova seduta incolore ma fa meglio dell'Europa

Piazza Affari chiude piatta

Ancora una seduta incolore, la seconda consecutiva, per Piazza Affari. Con l’indice Ftse Mib che resta fermo sui livelli della vigilia (+0,02%). Milano riesce comunque a fare meglio delle altre piazze europee. Francoforte cede infatti lo 0,30%, mentre Parigi chiude in calo dello 0,32%. In lieve flessione a metà mattinata anche Wall Street, con Dow Jones e Nasdaq entrambi in calo dello 0,17%.

Brillante Saipem, giù Unicredit

Tra i titoli a maggiore capitalizzazione il migliore è Saipem, che sale del 2,67%. Ben comprato tutto il comparto manifatturiero, con Leonardo +2,13%, Pirelli +1,9% e Cnh Industrial +1,59%. Dal lato opposto del listino spicca il calo di Unicredit, che cede l’1,76%. Nel comparto finanziario venduta anche Nexi (-1,36%).

Fermo sui livelli della vigilia lo spread, a 171 punti base.