Piazza Affari riparte il risiko e Goldman Sachs dice Toro fino all'estate

Goldman Sachs

Di solito Wall Street sale in prossimità del primo taglio dei tassi, un po’ prima e un po’ dopo l’annuncio, soprattutto quando l’allentamento monetario è guidato dalla normalizzazione dei tassi, andrà così anche stavolta? L’analista di Goldman Sachs, Vickie Chang, spiega che ci sono buone ragioni per ritenere che il toro resterà sui mercati ancora per qualche mese. Nel report di inizio settimana, Chang mette in evidenza che la crescita del PIL è solida, il tasso di disoccupazione è basso, non ci sono squilibri evidenti nell’economia e l’inflazione è vicina ai livelli target. Sono questi gli elementi ricorrenti delle fasi di rialzo dell’azionario coincidenti con l’arrivo del taglio tassi. Ma è anche vero che le valutazioni azionarie sono elevate, il dollaro è un po’ sopravvalutato e i mercati già scontano un significativo allentamento a breve, per cui, è possibile che troviamo nella seconda e ultima parte di questo ciclo benigno. La spinta si sta esaurendo ma dovrebbe bastare a portare l’S&P500 a 5200 punti, il target di medio periodo di Goldman Sachs. Chang avverte che dopo l’estate, salgono le possibilità di turbolenze pre-elezione negli Stati Uniti e aumentano i rischi di una immediata buone risposta dell’economia ai primi tagli. La ripartenza del ciclo, questa volta potrebbe richiamare l’orso in borsa.