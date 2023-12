Tim sale in Borsa su prospettive di consolidamento nel settore Tlc

(Teleborsa) – Partenza positiva a Piazza Affari per TIM, dopo che la francese Iliad ha annunciato di aver presentato all’inglese Vodafone una proposta di fusione tra le rispettive attività in Italia mediante la costituzione di una nuova società in cui i due gruppi deterrebbero il 50% ciascuno.

La proposta, che valuta Vodafone Italia 10,45 miliardi di euro, riaccende il risiko del settore Tlc, con le società che negli ultimi anni hanno subito significative pressioni sulla marginalità dall’accresciuta competizione.

Si muove al rialzo Telecom Italia, che si attesta a 0,277 euro, con un aumento del 3,2%, risultando il miglior titolo del FTSE MIB. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 0,2788 e successiva a 0,2873. Supporto a 0,2703.