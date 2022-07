Via dalle banche, le azioni da comprare per gli analisti

Le azioni da comprare per gli analisti

I mercati sfidano la Bce sullo scudo anti spread. Vogliono capire a quale livello scatta la soglia di sofferenza che imporrà l’intervento di Francoforte. Per questa ragione il differenziale fra Btp e Bund oggi è andato in altalena. Partito da 210 è arrivato alla punta di 240 punti prima di tornare indietro a 224. In queste condizioni gli analisti consigliano di uscire dalle banche considerate l’investimento più vulnerabile ai rischi di questa sfida.

ANIMA

Oggi Akros ha abbassato il Tp su ANIMA da 5,3 a 4,6 € il TP Gli analisti si aspettano che il secondo sia stato un altro trimestre debole, penalizzato dall’intonazione negativa delle Borse.

UNICREDIT

Controverso il giudizio su UNICREDIT. Akros conferma il Tp a 12,2 in attesa dei dati del semestre. Ubs invece ha tagliato il giudizio da 15,4€ a 12,2€.

