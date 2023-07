Brunello Cucinelli promosso dagli analisti dopo i conti del primo semestre

“Il primo semestre di questo anno si è concluso con dei risultati più che eccellenti. Grazie alla forte richiesta di prodotti artigianali ed esclusivi seguitiamo ad avere una visione molto positiva del mercato mondiale del lusso assoluto, a seguito di tali considerazioni, siamo molto fiduciosi sul futuro andamento del business per l’anno in corso, dove immaginiamo di chiudere l’anno con un fatturato in incremento tra il +17 ed +19%”.

È il commento di Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo della Casa di moda ai conti del primi sei mesi dell’anno annunciati la vigilia dalla società che nella nota rivede al rialzo “la stima di crescita dei ricavi per il 2023, portandola dal +15% ad un intervallo compreso tra il +17% e il +19%”.

All’indomani dei risultati e del rialzo dell’outlook gli analisti promuovono il titolo. Gli analisti di UBS confermando il giudizio “buy” alzano il target price a 105 euro dai 102 precedenti. Gli esperti di Equita reiterano la raccomandazione “hold” elevando il prezzo obiettivo a 85 euro da 81.00. Attualmente il titolo quota a 83,35 euro. (Teleborsa)