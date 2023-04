Opportunità di trading in Borsa, l'analisi sull’azione Brunello Cucinelli

Azioni in Borsa, opportunità di trading

Il settore del lusso ha continuato a crescere anche nel 2022, nonostante condizioni economiche particolari e consumi incerti. Stati Uniti ed Europa trainano questo settore, cui ora si affiancano anche paesi quali Cina ed India, con consumi del segmento lusso personale in crescita. La Francia conferma la leadership in termini di fatturato, mentre l’Italia è il Paese col maggior numero di aziende (23) tra le quali ricordiamo Prada, Moncler, Armani, Ferragamo… Ed è tutto italiano anche il re del cashmere (cosi è stato ribattezzato), BRUNELLO CUCINELLI, società nata nel 1978 a CastelRigone (in provincia di Perugia) e nota soprattutto per la realizzazione di capi in cashmere di altissima qualità e pregio.

L’omonimo fondatore del brand ha rivoluzionato questo segmento di nicchia dell’industria della moda decidendo di colorare il cashmere con tutti i colori dell’arcobaleno ed utilizzando tessuti con uno spessore della fibra pari a 14.5 micron rispetto ai 16 standard (rendendoli morbidissimi), intrecciandolo anche con fili metallici ed applicazioni in pelle. Brunello Cucinelli non usa cashmere italiano, per la sua produzione acquista dalla Mongolia quello che è ritenuto il migliore in assoluto. I capi Brunello Cucinelli sono facilmente riconoscibili perché non si allungano, sono più leggeri e resistenti all’usura, sono originali e chic e combinano forme e colori con lavorazioni di grande impatto. In catalogo anche abiti, piumini, calzature e pelletteria di altissima gamma e sul mercato italiano sono stati presentati anche due profumi.

L’azione Brunello Cucinelli

Il titolo BRUNELLO CUCINELLI è quotato al segmento EURONEXT Milan e venerdì ha chiuso a 92.65 euro (+2.95%), a ridosso dei massimi assoluti a 95 euro toccati a fine marzo. Sbarcato a Piazza Affari nel 2012 con quotazione di 10.20 euro, è uno dei pochissimi titoli italiani che si è sempre mantenuto in netta tendenza rialzista, come ben illustra il grafico.

E sta salendo ininterrottamente dai 47 euro di settembre2022, con una performance quindi del +102% in soli 6 mesi. Probabilmente assisteremo a dei ripiegamenti dovuti a prese di profitto che ne riporteranno il valore a 84 euro e successivamente a 77/72 euro (ritracciamenti) per poi riportarsi nuovamente a 94/100 euro. Canale di oscillazione ha top sui 110 euro, supporto principale a 55 euro.