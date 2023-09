Giorgetti vuol sedurre i risparmiatori. Il nuovo Btp Valore alza il premio fedeltà a paga la cedola ogni tre mesi

Il debito italiano agli italiani

Il Tesoro chiede un altro aiuto ai risparmiatori italiani per stabilizzare il debito e collocarlo in quantità crescenti in mani nazionali. Un po’ come ha fatto il Giappone che per questa ragione, pur avendo un debito ben maggiore del nostro è immune dalle incursioni della speculazione internazionale

L’offerta da ottobre

A questa categoria di investitori “amici”, lo Stato propone la seconda emissione del BTP Valore dedicata esclusivamente ai risparmiatori individuali che, per la porima voltaotterranno una cedola trimestrale anzichè quella consueta a sei mesi Il Ministero dell’economia ha annunciato stamattina che l’offerta andrà da lunedì 2 a venerdì 6 ottobre (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata.

Affollamento di scadenze

L’operazione avviene nel bel mezzo di un periodo denso di scadenze che potrebbe mettere sotto stress i rinnovi. Si comincia venerdi 15 settembre con 17,65 miliardi di titoli indicizzati all’inflazione area euro. In ottobre scadono un quinquennale (16,04 miliardi di euro) e un sette anni (16,1 miliardi).Novembre è più leggero: 12 miliardi di un BTP trentennale, 6,3 miliardi di un BTP Italia e 13 miliardi di un biennale. In quel che resta del 2023 ci sono, in tutto, oltre 81 miliardi da finanziare, un muro molto alto in un contesto di crescita economica che rallenta, tassi che crescono e conti pubblici che peggiorano.

Rapporto deficit/Pil in salita

Ieri Bloomberg riportava che il rapporto deficit/Pil a fine anno rischia di franare a circa il 5%, lo 0,5% in più di quel che il governo aveva indicato. Ma il deterioramento potrebbe anche essere più pesante, visto che la proiezione non tiene in considerazione il drenaggio dei bonus casa. A rischio anche il target di fine 2024 a 3,7%,. Un finale ancora più preoccupante, perché l’anno prossimo dovrebbero tornare le regole, per quanto addolcite, del patto di stabilità.

Tardano le rate del Pnrr

L’autunno sarebbe meno problematico se dovesse arrivare la terza rata del PNRR, ma i 18,5 miliardi pur essendo autorizzati, sono ancora congelati a Bruxelles. Il governo dice che arriverà in ottobre e la quarta entro Natale, ma si tratta di speranze. Le scadenze invece sono una realtà da affrontare in un momento non facile visto il rialzo dei tassi. Giorgetti ha così deciso di riprovare la carta del BTP Valore: la prima emissione è stata indubbiamente un successo, con una raccolta superiore ai 18 miliardi di euro.

Successo in Belgio

Le condizioni per l’appello ai risparmiatori sembrerebbero buone, A inizio mese, il Belgio ha ottenuto un risultato sbalorditivo con un bond a un anno rivolto a famiglie e investitori individuali: la raccolta ha sfiorato la cifra record di ventidue miliardi in un paese di undici milioni di persone.

La prima volta delle cedole trimestrali

Il Tesoro punta ad allettare gli italiani non solo con la cedola e con il premio fedeltà, ma anche con la frequenza dei pagamenti.

“La novità di questa nuova emissione del BTP Valore è che, per la prima volta con un Titolo di Stato, i risparmiatori riceveranno cedole trimestrali che saranno calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo.

I precedenti

Il 29 settembre verranno comunicati i tassi minimi garantiti. La durata sarà di 5 anni, uno in più del precedente. L’extra premio fedeltà per chi acquista al collocamento e tiene fino alla scadenza verrà comunicato nei prossimi giorni. Il primo BTP Valore aveva un extra premio di 0,5%, due cedole da 3,25% nei primi due anni e poi al 4%.

Al 4% il rendimento presunto

Difficile sbilanciarsi su quel che il Tesoro offrirà. Qualche indicazione però la fornisce il secondario, dove oggi il BTP a cinque anni tratta al 3,85% lordo. Il nuovo BTP Valore, nel suo complesso, potrebbe dare qualcosa di più del 4% lordo, ma come si arriverà a questo obiettivo è difficilissimo da dire, perché il meccanismo dei rendimenti crescenti permette mille opzioni diverse.