Summit dei Brics, Xi a sorpresa diserta il Business Forum

Summit dei Brics, Xi assente al Business Forum

A dispetto del programma ufficiale il presidente cinese Xi Jinping ha disertato il Brics Business Forum 2023, tenutosi ieri nell’ambito del summit di Johannesburg. E, in attesa di una spiegazione ufficiale – che secondo gli analisti non arriverà mai – l’assenza di Xi alimenta nuovi dubbi sulla leadership di Pechino. Il suo discorso, un’invettiva contro l’egemonia degli Stati Uniti, è stato letto dal ministro del Commercio Wang Wentao. Un discorso in difesa dell’economia cinese e del suo sostegno ai Paesi emergenti, tra le turbolenze domestiche legate al settore immobiliare e i crescenti timori sulla tenuta dell’economia, nel quale Xi ha riaffermato l’impegno della Cina a tutela degli interessi comuni del Sud Globale su scala internazionale. Quale Paese in via di sviluppo e parte del Sud del Mondo, la Cina – ha evidenziato il presidente cinese – “respira lo stesso respiro con altri Paesi in via di sviluppo e persegue con loro un futuro condiviso” e “ha sostenuto risolutamente gli interessi comuni dei Paesi in via di sviluppo e ha lavorato per aumentare la rappresentanza e la voce dei mercati emergenti e i paesi in via di sviluppo negli affari globali”.

Il precedente dell’Apec

Solo poche ore prima, Xi aveva incontrato il presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, a Pretoria, e gli osservatori definiscono “altamente inusuale” una sua assenza da un evento multilaterale, anche se il presidente cinese non è nuovo ad assenze non motivate ufficialmente. Lo scorso novembre saltò l’appuntamento dedicato al business al Apec (Asia-Pacific Economic Cooperation) di Bangkok, affidando sempre a un discorso scritto il suo monito diretto agli Stati Uniti in cui Xi sottolineava che L’Asia-Pacifico “non è il cortile di nessuno”.

L’invettiva contro gli Usa

Xi – nella dichiarazione letta dal Ministro – ha invitato il mondo a evitare il sonnambulismo “nell’abisso di una nuova guerra fredda” affermando – con un chiaro riferimento agli Stati Uniti – che “alcuni paesi, ossessionati dal mantenimento della propria egemonia, hanno fatto di tutto per paralizzare i mercati emergenti e i paesi in via di sviluppo. Chiunque si sviluppi velocemente – ha sottolineato Xi – diventa il suo obiettivo di contenimento. Chiunque stia recuperando terreno diventa il bersaglio dell’ostruzione. Ma questo è inutile”.

All’appuntamento hanno preso parte i leader di India, Brasile e Sud Africa e il presidente russo Vladimir Putin che, non potendo essere fisicamente presente a causa del mandato di arresto internazionale, ha tenuto il suo discorso da remoto.

In serata, Xi ha poi partecipato a una cena offerta da Ramaphosa, insieme ai leader di Brasile e India, e al ministro degli Esteri russo.

Nessuna spiegazione ufficiale

“L’assenza di Xi è altamente insolita, sembra che qualcosa abbia allontanato Xi dall’incontro. Potrebbe essere stato un incidente di salute o forse una questione urgente che richiedeva la sua attenzione. È anche possibile che Xi abbia saltato l’evento per qualche altro motivo, forse in risposta agli sviluppi del vertice – ha commentato Brian Hart, membro del China Power Project presso il Centro per gli studi strategici e internazionali come riporta l’AgenPress –. Il fatto che Xi abbia saltato il suo discorso a questo incontro, ma si sia presentato ad altri impegni prima e dopo questo, suggerisce che ci sia stato qualcosa di acuto che lo ha allontanato durante questo periodo. Ma a questo punto non ne sappiamo il motivo”.

Nessuna spiegazione ufficiale per l’assenza di Xi è stata fornita dai media statali e dai diplomatici cinesi. Nei resoconti viene citato il discorso del presidente senza fare menzione della sua assenza al Forum. “Xi ha tenuto un discorso alla cerimonia di chiusura del BRICS Business Forum 2023” ha twittato poche ore dopo l’evento il portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying allegando una foto che mostra la sala conferenze affollata.