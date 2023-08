Opportunità di trading in Borsa: analisi dell'azione Industrie De Nora

Fondata nel 1923, la Industrie De Nora è una multinazionale italiana specializzata in elettrochimica, leader nella nascente industria dell’idrogeno verde (qui prodotto tramite l’elettrolisi dell’acqua), specializzata nella ottimizzazione dell’efficienza energetica nei processi industriali e di soluzioni per il trattamento delle acque (disinfezione, filtrazione…). E’ inoltre il piu’ grande fornitore al mondo di elettrodi per i principali processi elettrochimici industriali (nei settori della produzione di cloro e soda caustica, di componenti per l’elettronica…) e detiene oltre 260 famiglie di brevetti con più di 2.800 estensioni territoriali.