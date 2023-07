Piazza Affari ai livelli pre-Lehman trainata da Unicredit e Bper

Le banche in prima fila

L’effetto Unicredit sulle banche spinge Piazza Affari che brilla fra le Borse europee nel complesso caute in attesa della Fed oggi e della Bce domani. Dopo essere tornato il mese scorso, superando i 28.000 punti, ai livelli di settembre 2008, prima del crac della Lehman Brothers, l‘indice Ftse Mib ritocca ancora i massimi degli ultimi 15 anni e si porta sopra la soglia psicologica 29.000 (+0,2% a 29.031). Sul podio c’è Bper (+3,14%) con il Banco (+2,12%) e Stellantis anch’essa premiata dai conti mentre Unicredit dopo una partenza sprint (oltre il 3%) e guadagna l’1,09%.

Stasera parla Powell

Saranno probabilmente le risposte ai giornalisti del governatore della Federal Reserve il piatto forte delle comunicazioni in arrivo alle otto ora italiana, il rialzo da un quarto di punto percentuale dei tassi, è stato anticipato in tutti i modi possibili.

A tenere impegnati i mercati finanziari in queste ore sono le notizie di microeconomia, quelle in arrivo dalle società, per quanto riguarda il fronte macroeconomico, i dati di ieri hanno mostrato quanto poco abbia influito il carovita sulle attitudini consumistiche degli americani: l’indice di fiducia di Conference Board ha sopravanzato le attese e si è spinto in luglio sui massimi degli ultimi due anni. La componente sulle aspettative di andamento dei prezzi al dettaglio è scesa ed è ulteriormente migliorata quella sugli stipendi. In serata, a proposito di paga oraria, il colosso delle spedizioni UPS ha concordato un aumento della paga a dipendenti e collaboratori che minacciavano lo sciopero.