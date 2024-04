Prysmian acquista l'americana Encore Wire per 3,9 miliardi

Prysmian ha stipulato un accordo di fusione in base al quale acquisirà Encore Wire per 290 dollari per azione. Il prezzo per azione di 290 dollari rappresenta un premio di circa il 20% rispetto alla media ponderata a 30 giorni (Vwap) alla data di venerdí 12 Aprile 2024 e

circa 29% rispetto alla media ponderata a 90 giorni (Vwap) alla stessa data di riferimento.

Valorizzata 8,2 volte l’Ebitda

L’operazione valorizza Encore Wire per circa 3,9 miliardi di euro (Enterprise Value) che rappresenta un multiplo di 8,2 rispetto all’Ebitda del 2023 e di 6,3 volte l’Ebitda includendo la stima delle sinergie a regime.

A seguito del perfezionamento dell’Operazione, Prysmian si aspetta di mantenere una significativa presenza presso il sito a modello unico ed integrato di Encore Wire, localizzato a McKinney, in Texas.

Closing nel secondo semestre

Il perfezionamento dell’Operazione, che è stata approvata all’unanimità dai Consigli di Amministrazione di entrambe le società e raccomandata ai propri azionisti dal Consiglio di Amministrazione di Encore Wire, è previsto nel secondo semestre del 2024, previa approvazione degli azionisti di Encore Wire rappresentanti almeno la maggioranza del capitale avente diritto di voto, all’approvazione delle autorità competenti e al verificarsi delle altre condizioni sospensive tipiche per questo genere di transazione.