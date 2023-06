Borsa Milano guardinga. Tornano i timori sui tassi

Apertura piatta per la Borsa di Milano

Non trova una direzione in apertura Piazza Affari, che nei primi scambi si muove intorno alla parità. Chiusura in calo per Wall Street nella seduta della vigilia, mentre dall’Asia arrivano indicazioni positive con Tokyo che chiude in lieve rialzo.

Bene petrolio e banche, spread rivede i 150 punti

Tra i titoli acquisti sui titoli legati al petrolio, con Saipem che svetta nel Ftse Mib seguita da Tenaris. Comprato anche il comparto dei bancari, con Unicredit e Bper in progresso di oltre l’1%. Vendite su Pirelli dopo gli annunci del gruppo sulla governance in vista dell’assemblea dei soci.

Spread ancora in calo, con il differenziale con il Bund tedesco che rivede la soglia psicologica dei 150 punti

Buzzi esce dall’Ucraina

Buzzi ha raggiunto un accordo per la cessione delle sue attività in Ucraina e del ramo di calcestruzzo confezionato in Slovacchia orientale per 100 milioni di euro. Il completamento della transazione è previsto nel 2024.

Inflazione