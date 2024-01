I successi e i rimpianti finanziari degli italiani nel 2023

Quasi 6 italiani su 10 hanno imparato qualcosa di nuovo in termini di gestione del denaro nel 2023, e il 36% non ha rimpianti per come ha speso il proprio denaro lo scorso anno. Per il 17% degli intervistati il più grande successo del 2023 è stato imparare a risparmiare denaro in modo efficace. Il 35% ritiene che la propria ricchezza sia rimasta stabile nel corso dell’anno, ma per il 18% la situazione è peggiorata. La maggior parte degli intervistati (26%) avrebbe voluto trovare un aumento di stipendio sotto l’albero. È quanto emerge sull’indagine condotta da Revolut sulla valutazione di sfide e risultati finanziari dell’anno.

Secondo uno studio Dynata condotto per conto di Revolut, gli italiani avevano tre grandi desideri finanziari per il nuovo anno: ottenere un aumento di stipendio (26%), saldare completamente i propri debiti e un’inflazione piú bassa (entrambi al 17%) e imparare a far crescere il proprio denaro (16%).

Dopo 12 mesi difficili, segnati dall’inflazione e dall’aumento del costo della vita, gli italiani ritengono che il loro più grande risultato finanziario nel 2023 sia stato imparare a risparmiare denaro in modo efficace (17%). Per il 35% degli intervistati la propria ricchezza è rimasta stabile nel 2023, mentre il 18% ha affermato che le proprie finanze sono peggiorate, soprattutto tra gli intervistati di età compresa tra 55 e 64 anni (27%).

Il 12% degli italiani è felice di aver iniziato a generare un reddito aggiuntivo nel 2023 e un altro 12% è soddisfatto di aver trovato soluzioni/servizi più economici per effettuare alcune operazioni/pagamenti. L’11% ha affermato che iniziare a investire il proprio denaro è stato il successo dell’anno mentre il 5% ha cambiato banca per una migliore. Gli italiani hanno depositato nei Pocket (chiamati Salvadanai prima della versione Revolut 10) in media 297 euro a persona negli ultimi 12 mesi, principalmente per vacanze, regali, decorazioni per la casa e altro.

Un italiano su 2 ha valutato “buona” la propria spesa nel 2023, dichiarando di aver preso buone decisioni e di aver speso per lo più saggiamente. Gli intervistati over 45 si sono detti più fiduciosi delle loro scelte finanziarie rispetto ai più giovani. I Millennial hanno pareri contrastanti riguardo al loro comportamento di spesa (53%) e pensano che in alcuni casi hanno preso delle buone decisioni, ma in altri hanno semplicemente sprecato denaro. La fascia di età compresa tra i 45 e i 54 anni è quella che mostra i maggiori rimpianti riguardo alle proprie decisioni di spesa – 8% contro il 4% della media della popolazione – ammettendo di aver preso decisioni di spesa per lo più disattente che hanno portato ad uno spreco di denaro. Le donne sono più dispiaciute degli uomini (25% contro 19%) per non aver risparmiato di più. Dalla ricerca emerge inoltre che l’esperienza nell’adozione di un atteggiamento equilibrato nei confronti delle finanze cresce nel tempo: le fasce di età più mature (65+) hanno meno probabilità di pentirsi del proprio modo di gestire il denaro (il 53% non ha rimpianti).

Nuovi propositi? Il 36% degli italiani è soddisfatto della propria gestione del denaro negli ultimi 12 mesi, mentre il 22% degli intervistati si rammarica di non aver risparmiato quanto avrebbero voluto. L’11% avrebbe voluto scoprire un’ulteriore fonte di reddito, il 9% investire di più e l’8% migliorare le proprie capacità di gestione del denaro.

Ignacio Zunzunegui, responsabile Sud Europa di Revolut, ha affermato: “Qualunque sia stata la propria personalità finanziaria del 2023, il 2024 potrebbe sbloccare nuove opportunità per i nostri clienti. Con i tanti prodotti e funzionalità aggiunti nel 2023, Revolut ha consentito ai suoi clienti di apprendere, testare, sviluppare le proprie competenze, monitorare le spese quotidiane, risparmiare o investire, in un unico posto, in-app. In Revolut, abbiamo un impegno a lungo termine che prevede di fornire innovazioni di prodotto volte a soddisfare le esigenze e le aspirazioni finanziarie quotidiane dei nostri clienti, dallo shopping ai viaggi, passando per il risparmio, le assicurazioni, gli abbonamenti e molto altro”. (Teleborsa)