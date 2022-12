Tim, una app per formare e trovare lavoro dedicata a tutte le donne

Tim lancia un'app per trovare lavoro alle donne: sarà disponibile da aprile e vuole valorizzare le capacità femminili.

L’app di Tim per le donne

Tim lancia un’app, Women Plus, per offrire uno strumento concreto per rilanciare il ruolo delle donne nell’economia. L’app vuole sostenerle nell’orientamento del proprio percorso professionale e dare loro la possibilità di formarsi in maniera continua e coerente con le richieste del mercato del lavoro. L’idea è di Tim che sta lanciando il progetto promosso tramite una alleanza di aziende, enti e associazioni, che sostengono concretamente l’occupazione e l’empowerment femminile. La volontà è di accelerare il raggiungimento della parità di genere.

“Women Plus è un’applicazione che risponderà a queste esigenze – ha detto l’ad di Tim Pietro Labriola, nell’ambito della kermesse 4 Weeks 4 Inclusion -. Abbiamo deciso, insieme ad altre 200 aziende, che era il momento di non aspettare che i problemi fossero risolti da qualcun altro, ma di dare il nostro contributo per risolverli. Quindi insieme abbiamo creato un’applicazione che sarà disponibile all’inizio di aprile dove vengono indicati i posti di lavoro disponibili. le competenze richieste e i corsi di formazione per rispondere a quelle che sono le esigenze e le domande del mercato”.

Servono nuovi modelli

Secondo Labriola servono nuovi modelli di riferimento e l’app mostrerà storie esemplari e motivazionali e percorsi di mentoring, in collaborazione con l’imprenditrice brasiliana Fabi Saad, che anima il progetto Mulheres Positivas sostenuto da Tim in Brasile. “Crediamo che la diversità e l’inclusione siano valori importanti ha aggiunto l’ad – Tim è tra le aziende con il maggior numero di donne nel Consiglio di Amministrazione. Vogliamo rendere l’Italia competitiva in Europa grazie al contributo di donne e uomini e fare in modo che non siano l’età, il genere, la provenienza geografica o il desiderio di genitorialità a creare opportunità di lavoro reali, ma i loro desideri”.

A chi si rivolge

L’app pensata da Tim, gratuita e scaricabile a partire dalla primavera del prossimo anno, si rivolgerà alle donne non occupate, in cerca di una nuova occupazione e/o di nuove competenze trasversali. Donne che vogliono lanciarsi o rilanciarsi nel mondo del lavoro, ma anche donne occupate che vogliono migliorare la propria condizione.

E anche ai cosiddetti Neet, ossia alla quota di popolazione di età compresa tra i 15 e i 29 anni che non è né occupata né inserita in un percorso di istruzione o di formazione e alle studentesse degli ultimi anni delle scuole superiori e delle università che vogliono orientarsi nel mondo del lavoro.

I contenuti

All’interno dell’applicazione si troveranno le offerte di lavoro messe a disposizione dalle principali agenzie per il lavoro e dalle imprese che hanno promosso Women Plus. Ci saranno anche i percorsi formativi pensati per incrementare le competenze, le analisi del profilo della persona.

Presenti anche talk ispirazionali nei quali Fabi Saad, l’imprenditrice brasiliana che anima il progetto ‘Mulheres Positivas’, intervisterà role model e testimonial che racconteranno storie esemplari e motivazionali e percorsi di mentoring.