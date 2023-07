Orologi di lusso, Cristiano Ronaldo investe in Chrono24

Cristiano Ronaldo ha acquisito una partecipazione in Chrono24, una piattaforma di vendita di orologi di lusso online. Lo ha annunciato in un comunicato l’azienda tedesca. “In quanto collezionista di orologi di lunga data e utilizzatore abituale di Chrono24, è un piacere per me diventare azionista dell’azienda”, ha commentato il campione portoghese nel comunicato.

Non è stata resa nota la percentuale della partecipazione acquisita da Ronaldo e tantomeno l’importo pagato. Tra gli altri investitori di Chrono24, spicca Bernard Arnault, boss del lusso numero uno al mondo Lvmh. Fondata nel 2003, Chrono24 afferma sul suo sito di registrare la visita di oltre “9 milioni di visitatori” ogni mese con “più di 500.000 orologi provenienti da più di 3.000 professionisti e più di 30.000 venditori privati in più di 100 paesi”.