Tod's, in forte crescita utile e ricavi nel semestre

Tod’s ha chiuso il primo semestre con un risultato consolidato, al netto della fiscalità corrente e differita di competenza del periodo, pari a 30,9 milioni di Euro, che si confronta con un utile di 0,8 milioni di Euro del primo semestre 2022.

Il fatturato consolidato si attesta a 569,1 milioni di Euro, in crescita del 21,7%, rispetto al primo semestre 2022. Il valore dell’EBITDA ammonta a 138,8 milioni di Euro, con un margine sui ricavi del 24,4%, in aumento di cinque punti percentuali rispetto al 19,4% del primo semestre 2022. Sensibile miglioramento del valore dell’EBIT, che si è attestato a 60,3 milioni di euro, rispetto ai 17,7 milioni di euro nel primo semestre 2022, con un margine sui ricavi del 10,6%, quasi triplicato, rispetto al 3,8% del primo semestre 2022.

“Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti dal nostro Gruppo nel primo semestre: la crescita a doppia cifra dei ricavi, per tutti i marchi, si è accompagnata ad un forte miglioramento della redditività del Gruppo, con il risultato operativo più che triplicato rispetto allo scorso anno”, ha commentato Diego Della Valle, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo, aggiungendo “particolarmente brillanti i risultati di Tod’s e Roger Vivier, in tutte le loro categorie di prodotto, a conferma del sempre maggior apprezzamento da parte dei clienti per l’altissima qualità dei prodotti, la loro artigianalità ed il loro stile”.

L’Indebitamento Finanziario Netto complessivo ammonta a 592,7 milioni di Euro, rispetto ai 574,3 milioni di Euro di giugno 2022.

