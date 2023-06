Prosiebensat, il gruppo ceco Ppf al 15% in scia alla Mfe di Berlusconi

Prosiebensat, il gruppo ceco Ppf sale al 15%

Il gruppo ceco Ppf aumenta la partecipazione in Prosiebensat, società media bavarese che ha come primo azionista MediaForEurope della famiglia Berlusconi. In una nota Ppf annuncia di aver aumentato la sua quota in azioni e strumenti finanziari salendo a complessivamente al 15,04%. La partecipazione è pari all’11,6% dei diritti di voto.

“L’incremento della partecipazione in Prosiebensat dimostra che Ppf è un investitore di lungo termine e di supporto all’azienda con un’ampia esperienza nel settore televisivo che può fornire valore aggiunto al gruppo media leader in Germania”, ha detto il responsabile degli investimenti di Ppf Didier Stoessel. Il rafforzamento nel capitale arriva a poche settimane dall’assemblea degli azionisti di Prosiebensat che dovrà anche rinnovare alcuni consiglieri del Supervisory Board.

Ppf è controllata dalla famiglia dell’imprenditore ceco Petr Kellner, scomparso nel 2021 in un incidente, ed è guidata dalla moglie Renata Kellnerova. Nell’ultimo aggiornamento di metà maggio, MediaForEurope ha dichiarato di detenere una partecipazione complessiva in Prosiebensat del 28,87% tra azioni e strumenti finanziari, pari al 29,70% dei diritti di voto al netto delle azioni proprie.