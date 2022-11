L’analisi della giornata in Borsa

Per il momento è solo una pausa di consolidamento dopo un autunno particolarmente caldo. Si vedrà se il calo di oggi nasconde qualcosa di più corposo. Al momento è solo una correzione: Milano ha perso lo 0,64%, Francoforte l’1% così come Madrid. Già Parigi dello 0,52%. Anche Wall Street è partita lentamente. Il fatto positivo è la schiarita sul missile caduto in Polonia provocando due vittime.

Fino alle prime ore del mattino si temeva che quell’esplosione sarebbe stato il primo colpo di cannone di una guerra fra Russia e Nato. Con il passare delle ore, però, si è capito che si era trattato solamente di un drammatico errore. L’effetto collaterale di un conflitto che al momento non conosce tregua. Tuttavia i danni sono ancora limitati. Lo spread è sceso a 192 e i tassi sono andati sotto il 4%. La Bce annuncia la recessione fra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo. Le Borse sperano ancora che si tratti di un eccesso di pessimismo.