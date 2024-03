Wall Street si ferma Piazza Affari no Saipem superstar

Sulla Borsa di Milano la giornata inizia in rialzo. (+0,3). Caute Francoforte, Parigi e Londra.

Aumenta la convinzione di un taglio dei tassi d’interesse a giugno per la Bce e la Fed. Tra gli investitori c’è attesa di altri dati macro per orientare le banche centrali. La giornata chiave sarà venerdì con i dati sull’inflazione di Francia e Italia, ma soprattutto il deflatore Pce Usa, la misura preferita dalla Fed.

I listini cinesi chiudono gli scambi poco mosse, al termine di una seduta volatile: l’indice Composite di Shanghai segna un progresso dello 0,17%, a 3.031,48 punti, mentre quello di Shenzhen sale dello 0,18%, a quota 1.752,29. In rialzo Hong Kong (+1,33%) .

Sul fronte macro, in Germania c’è stato un lieve miglioramento della fiducia dei consumatori tedeschi nel mese di marzo. L’indice Gfk è salito a -27,4 da -28,8 punti del mese precedente (attesi 28 punti). Sullo sfondo restano le tensioni geopolitiche – ieri è stata firmata la risoluzione Onu per una tregua a Gaza – e l’allerta sale l’allerta terrorismo.

Titoli

Saipem +3%. Bper Banca +3,5%. Leonardo +1,%.

Enel +1,3%. Morgan Stanley alza il giudizio a Overweight.

Technogym Goldman Sachs alza il target price a dieci euro.

Intesa Sanpaolo . Lo scorso anno il CEO Carlo Messina ha ricevuto un compenso complessivo di 5,75 milioni di euro, compreso 1,65 milioni di euro in azioni.

Eni . Credit Agricole ha annunciato che non finanzierà il progetto Rovina LNG per la produzione e liquefazione di gas in Mozambico, sostenuto da Eni ed Exxon Mobil, in ragione dell’impegno a non appoggiare nuove estrazioni di combustibili fossili.

Banca Generali . La controllante Generali ha depositato la lista dei propri candidati per il rinnovo del Cda nell’assemblea del 18 aprile confermando Antonio Cangeri presidente e Gian Maria Mossa AD.

Rai Way +4%, approva il piano industriale. Intanto, come scrive la Repubblica, il governo dà il suo assenso alle nozze tra Rai Way e Ei Towers.

VALUTE

Lo yuan offshore si è rafforzato per il secondo giorno consecutivo sulla scia del sostegno della Banca centrale alla valuta locale. Il dollaro invece è leggermente più debole rispetto alle maggiori monete.

Sul mercato valutario, il cambio euro/dollaro sale leggermente a 1,084 qundo il cross euro/yen è stabile a 164,15 e il dollaro/yen è a 151,35.

Lo spread fra Btp e Bund tedesco cala in avvio a 130,7 punti base da 131,7 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo italiano con scadenza decennale scende al 3,65% dal 3,68% della vigilia.

ENERGIA

Poco mosso il petrolio con il Brent maggio in area 86,7 dollari al barile e il Wti a circa 82 dollari. Continua a salire il bitcoin che viaggia a 71.329 dollari. Il prezzo del gas europeo è in calo all’inizio della giornata. Il contratto Ttf con scadenza fra un mese cede il 2% a 27,9 euro al megawattora.