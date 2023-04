Borsa di Milano quarta settimana positiva di fila. Corrono i bancari

L’andamento della Borsa di Milano di oggi

I dati americani sui prezzi alla produzione hanno confermato il progressivo contenimento dell’inflazione, alimentando le speranze di una pausa alla stretta monetaria da parte della Federal Reserve. Una iniezione di ottimismo alle Borse europee, con Milano che chiude a +0,89%, spinta dai bancari. Milano chiude così la quarta settima consecutive di rialzo

Rallenta il caro-vita in Europa

Va detto che l’inflazione al consumo sta rallentando anche in Europa, ma resta la prospettiva di ulteriori aumenti dei tassi da parte della BCE. Lo stesso presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, è tornato recentemente alla carica con la necessità di fare di più contro l’inflazione. Per conoscere le mosse di Francoforte bisognerà attendere, però, il prossimo direttorio della banca centrale europea, che si riunirà il 4 maggio.

Wall Street tiepida sui conti dei colossi del credito

Wall Street si muove, invece, con scarso interesse, nonostante le prime trimestrali delle banche Usa. JPMorgan Chase (utile primo trimestre sale del 52%), Citigroup (utile primo trimestre sale del 7%) e Wells Fargo (utile primo trimestre sale del 32%) hanno battuto le stime degli analisti grazie soprattutto all’aumento dei tassi di interesse.

Le vendite al dettaglio perdono vigore

Ma agli investitori americani non sono piaciuti i dati sulle vendite al dettaglio di marzo. Sono calati gli acquisti di autoveicoli e altri articoli di grandi dimensioni e questo sembrano suggerire che l’economia possa perdendo vigore. Sul mercato valutario, l’euro/dollaro continua la seduta sui livelli della vigilia. In lieve calo l’oro e nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero.