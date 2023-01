Piazza Affari chiude la settimana con un forte segnale rialzista. Bene Fincantieri e Unicredit, Saipem al top

La chiusura della Borsa di Milano

Partenza rombate del 2023. Milano, dopo il rialzo di oggi dell’1,3% chiude la prima settimana dell’anno in rialzo del 6%. L’indice super a la soglia di 25 mila (25.168) rompendo verso l’alto il vanale nel quale si trovava da diverse settimane. Un forte segnale rialzista se dovesse superare quota 25.500 WallStreet accelera al rialzo, S&P500 +1,7% e il Nasdaq +16%.

Fortissimo calo dell’indice ISM servizi Usa, finito a sorpresa in dicembre sotto la soglia dei 50 punti (49,60) contro stime di consenso di 55 punti e il dato precedente a 56,50 punti. È il livello più basso da giugno 2020. Si rafforza lo scenario di una FED più morbida.

Più deludenti i dati sui prezzi al consumo nella Ue. L’inflazione core (al netto di energia e alimentari) è salita del 5,2% mentre gli economisti di aspettavano i+5,1% . Saipem si conferma ancora una volta la migliore blue chip con un rialzo del 6%

LA GIORNATA DEI CALDISSIMI

L’andamento dei titoli segnalati questa mattina:

FINCANTIERI

In pole position nella gara della marina militare della Grecia per la costruzione di almeno tre corvette. Il titolo ha guadagnato l’1,9 a 0,011€

UNICREDIT

La chiusura di ieri a 14,54€ fa scattare una strategia d’acquisto in direzione 16 €. L’analisi fondamentale di Equita Sim conferma il TP a 15,6 €. La banca a breve dovrebbe cedere un portafoglio di crediti deteriorati dal valore compreso tra 900 mln e 1 mld. “L’operazione è coerente con quanto previsto nel piano industriale relativamente all’attività di derisking che aveva come obiettivo entro il 2024 un NPE ratio gross del 3,5%. Al terzo trimestre 2022 il ratio risulta pari al 2,8%, collocando la banca tra i best in class del settore”, commentano gli analisti. Intesa Sanpaolo conferma la raccomandazione BUY e il TP a 16,4 €. Il titolo ha chiuso in rialzo dell’1,22% a 14,712 €.

ENERGIA

Petrolio

In rialzo a New York dell’1,10% a 74,48 dollari al barile.

Gas

Torna sotto la soglia dei 70 euro. Ad Amsterdam viene scambiato in calo del 3,9% a 69,56 euro.

Bond

I Btp si confermano un buon investimento per il 2023. Lo spread è in calo a 200 punti. Giu’ anche il rendimento del decennale al 4,21%. Il prezzo è salito del 4,4% nella settimana. miglior risultato da ottobre.

Valute

Il dollaro è sceso dopo che i dati sull’occupazione negli Stati Uniti hanno mostrato un quadro occupazionale forte a dicembre mentre l’Ism sui servizi ha mostrato che l’attività del settore negli Stati Uniti si è contratta per la prima volta dopo più 2 anni e mezzo. L’euro (+0,7%) L’euro sale sul biglietto verde (+0,7%) a 1,0595.

Oro

A 1.861 dollari, +1,7%. Il bilancio della prima settimana dell’anno supera il +2%.