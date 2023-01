Wall Street consolida il rimbalzo, oggi le grandi banche aprono la stagione dei bilanci

Wall Street, chiusura col rimbalzo

Wall Street ha chiuso in rialzo, sostenuta dal nuovo rallentamento dell’inflazione a dicembre. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,65% a 34.189 punti, l’S&P 500 lo 0,34% a 3.983 e il Nasdaq lo 0,64% a 11.001. La convinzione diffusa che il raffreddamento dei prezzi al consumo spingerà la Fed a moderare il ritmo della stretta monetaria allo 0,25% per rialzo, fermando la corsa al 5%.

Anche un tradizionale ‘falco’ come James Bullard, presidente della Fed di Saint Louis, ha ammesso che i numeri sul costo della vita sono “incoraggianti” e si muovono “nella giusta direzione”. Tuttavia, ha voluto aggiungere per non dismettere del tutto i panni del ‘duro’, che la banca centrale statunitense dovrebbe portare i tassi attualmente all’interno di una forchetta tra il 4,25 e il 4,50%, sopra il 5% “il prima possibile”.

Un ‘atterraggio morbido dell’economia americana sembra però oggi più vicino. La testimonianza sta nell’andamento positivo dei Treasuries, con il rendimento del decennale in forte calo e ormai prossimo alla soglia del 4%. Oggi è la grande giornata dei bilanci. Aprono le danze alcune tra le maggiori banche del Paese: Bank of America, Citigroup, Wells Fargo e JP Morgan. Le attese sono tutt’altro che brillanti e i guadagni sono previsti in calo. Se le previsioni saranno confermate si tratterebbe del primo trimestre con utili in diminuzione dal 2020.

LE STELLE A WALL STREET

AMERICAN AIRLINES

+9,71% . La società ha alzato le previsioni sul quarto trimestre, per via del forte aumento della domanda.

BED BATH & BEYOND

+50%, è il fenomeno di questi giorni.

DISNEY

+ 3,6%, il socio Nelson Peltz si è proposto come membro del consiglio d’amministrazione, un gesto di sfida per il ceo Bob Iger. La società ha nominato come nuovo presidente Mark G. Parker.

NETFLIX

+1,26%. Jefferies ha alzato la raccomandazione sul titolo a Buy da Hold.

INTUITIVE SURGICAL

L’azienda californiana (specializzata nella produzione di robot utilizzati per le operazioni chirurgiche) ha comunicato risultati peggiori rispetto alle attese, a causa della ripresa della pandemia in Cina. Intuitive Surgical si attende per il quarto trimestre una crescita dei ricavi del 7% annuo a 1,66 miliardi di $, appena sotto agli 1,69 miliardi del consensus di FactSet. La guidance comprende i risultati delle divisioni Instruments and Accessories e Systems, entrambi sotto alle attese (941 e 451 milioni contro 946 e 458 milioni stimati dagli analisti).

SPOTIFY

Jefferies ha abbassato il giudizio.

SNAPCHAT

Dopo aver tagliato il 20% del personale lo scorso anno chiuderà dal prossimo 3 febbraio l’app di social mapping francese Zenly, comprata nel 2017. La piattaforma, che a inizio 2022 contava su 35 milioni di utenti attivi mensili, permette di conoscere i luoghi preferiti da amici e parenti e da qualche tempo aveva introdotto anche un proprio sistema di mappe, visto come una concorrenza interna verso le Snap Map. Oltre alla chiusura di Zenly, la società di Evan Spiegel ha annunciato che, dal 25 gennaio, verrà chiuso il supporto a Snap Camera, il software per Windows e Mac introdotto nel 2018 per consentire di applicare filtri ai live streaming o alle videochiamate intraprese con vari software di settore, come Zoom, Skype, YouTube, e Google Hangouts.

SUBWAY

Secondo quanto riportano fonti citate da Reuters, la proprietà starebbe valutando la vendita del suo business. Per il Wall Street Journal, che per primo ha lanciato l’indiscrezione, il deal potrebbe valutare la catena di ristoranti specializzata in sandwich oltre 10 miliardi di $. L’azienda del Connecticut è stata fondata nel 1965 come Pete’s Super Submarines ed è cresciuta fino a diventare un colosso della ristorazione veloce con oltre 37.000 punti vendita nel mondo.

ASIA

La borsa di Hong Kong è in lieve rialzo nell’ultima seduta di una settimana di importanti guadagni, l’indice Hang Seng è oltre il 9% sopra i livelli di venerid. Il CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen +0,8%,la settimana +4,6%. E’ uscita stanotte la bilancia commerciale della Cina. In dicembre le esportazioni sono scese del 9%, in peggioramento dal -9% di novembre ma sopra le aspettative degli economisti. Kospi di Seul +0,9%,la settimana +6,5%.

Il Nikkei di Tokyo è in calo dell’1% (invariato rispetto a venerdì scorso). Il listino giapponese è zavorrato da Fast Retailing, in calo del 7% la presentazione dei dati del trimestre. La società del marchio Uniqlo ha anche annunciato un aumento degli stipendi.

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY (TSMC)

Segna ancora nuovi record, sia in termini di utile sia di ricavi, grazie alla domanda di chip. In particolare quelli di ultima generazione che garantiscono una marginalità superiore. Il maggiore produttore al mondo di semiconduttori conto terzi ha registrato nel quarto trimestre un rimbalzo dei profitti netti del 78% annuo a 295,90 miliardi di dollari di Taiwan (9,03 miliardi di €), contro i 288,08 miliardi (8,79 miliardi di €) del consensus di S&P Global Market Intelligence. Nei tre mesi allo scorso 31 dicembre i ricavi sono invece cresciuti del 43% annuo a 625,53 miliardi (19,09 miliardi di euro).