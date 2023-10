Piazza Affari trattiene il fiato. L'inflazione non se ne va

l dato di ieri ha mostrato che le spinte inflazionistiche sono ancora forti e che per la Federal Reserve non è ancora arrivato il momento di tirare i remi in barca. L’incremento del 3,7% dei prezzi al consumo ha riportato su le aspettative di un incremento del costo del denaro a fine mese, ha innescato le vendite sulle obbligazioni governative e gli acquisti sul dollaro. Wall Street ha chiuso in ribasso dopo quattro sedute di rialzo. Nasdaq -0,6%.