Mediaset sale in Borsa dopo il ricovero di Silvio Berlusconi al San Raffaele

Mediaset sale in Borsa dopo il ricovero di Silvio Berlusconi

In allungo i titoli Mfe, MediaForEurope in Borsa dopo il ricovero di Silvio Berlusconi, fondatore e socio di controllo dell’ex gruppo Mediaset attraverso Fininvest. L’imprenditore ed ex presidente del Consiglio è ricoverato in terapia intensiva presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. Le azioni Mfe di categoria A sono arrivate a guadagnare fino al 5,3%, le Mfe di categoria B il 3,5%. In rialzo contenuto (+0,7%) l’altra quotata del settore editoriale in portafoglio a Fininvest, Mondadori.

Debole come tutto il comparto bancario Banca Mediolanum (-0,7%) di cui la holding della famiglia Berlusconi detiene il 30% circa. Secondo un analista, l’eventuale scomparsa di Berlusconi aprirebbe a scenari imprevedibili sul futuro dell’azienda, inclusa la sua possibile cessione se gli eredi dovessero optare per questa scelta.

L’unica differenza tra le due categorie di azioni Mfe risiede nei diritti di voto: le A danno diritto a un solo voto in assemblea, le B a dieci voti. Sotto il profilo economico, invece, entrambe avranno diritto agli stessi dividendi e un’eventuale Opa su Mfe dovrà riguardare tutte e due le categorie di azioni.